Никто не видел с начала месяца: мать и ее двухлетний сын загадочно пропали в Забайкалье

В Чите при загадочных обстоятельствах пропала женщина и ее двухлетний сын. Последний раз 35-летнюю Татьяну Баженову и ребенка видели 3 ноября. Где они могут находиться сейчас, неизвестно. Ориентировки в соцсетях распространил поисковый отряд, информацию о розыске также подтвердили в полиции.