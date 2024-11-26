Никто не видел с начала месяца: мать и ее двухлетний сын загадочно пропали в Забайкалье

В Чите при загадочных обстоятельствах пропала женщина и ее двухлетний сын. Последний раз 35-летнюю Татьяну Баженову и ребенка видели 3 ноября. Где они могут находиться сейчас, неизвестно. Ориентировки в соцсетях распространил поисковый отряд, информацию о розыске также подтвердили в полиции.
Мать и сын пропали ещё 3 ноября.
— Женщина с маленьким ребенком пропали в Чите 3 ноября. Родственники обратились с заявлением о пропаже 22 ноября. На данный момент полиция проводит поисковые мероприятия, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю.
Приметы 35-летней Татьяны Баженовой: рост 160−165 см, худощавая, чёрные волосы, карие глаза. Ее последний раз видели в серой шубе с капюшоном, чёрной вязаной шапке. На ногах коричневые штаны и белая обувь на чёрной подошве.