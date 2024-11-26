«Поступило сообщение о минировании»: прошла эвакуация уфимского лицея № 5

Сегодня утром, 26 ноября, в Уфе прошла эвакуация лицея № 5. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».
По данным журналистов, в учреждение поступило сообщение о минировании здания. На место направили сотрудников служб экстренного реагирования, которые организовали работу в соответствии с общим алгоритмом действий в таких ситуациях.
Согласно предварительным данным, из лицея эвакуировали около 1600 человек, среди них как сами учащиеся, так и сотрудники учреждения.
Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила, что в чрезвычайное ведомство никакой информации о пожаре в лицее не поступало.
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