В Шахтах женщина включила форсунку, и произошел пожар

По предварительной информации ведомства, женщина включила дома форсунку в отопительной печи и отлучилась по делам. Спустя некоторое время она позвонила дочери по видеозвонку и попросила показать, все ли нормально с печью. Однако к тому моменту уже полыхал потолок.