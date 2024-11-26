В Шахтах женщина включила форсунку, и произошел пожар

В Ростовской области женщина включила форсунку, и произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ЧП произошло вечером 24 ноября в городе Шахты.
По предварительной информации ведомства, женщина включила дома форсунку в отопительной печи и отлучилась по делам. Спустя некоторое время она позвонила дочери по видеозвонку и попросила показать, все ли нормально с печью. Однако к тому моменту уже полыхал потолок.
Испуганные мать и дочь сразу же вызвали спасателей. Сами женщины пытались потушить огонь ведром воды, но ситуацию это не спасало. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.
На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины. Причиной пожара стал неисп.