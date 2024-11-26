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В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу

ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Гражданин Азербайджана из ревности избил и задушил свою сожительницу в Хабаровске, он арестован, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, инцидент произошел еще в конце марта. На почве ревности 50-летний азербайджанец поссорился с сожительницей и в ходе конфликта избил ее руками, а после задушил. Как сообщает прокуратура региона, после преступления мужчина скрылся, а спустя несколько дней был задержан в городе Артеме Приморского края.

«Завершено расследование уголовного дела по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении гражданина Республики Азербайджан 1973 года рождения… В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.

СК