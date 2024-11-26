В Хабаровске будут судить жителя Азербайджана, задушившего сожительницу

По версии следствия, инцидент произошел еще в конце марта. На почве ревности 50-летний азербайджанец поссорился с сожительницей и в ходе конфликта избил ее руками, а после задушил. Как сообщает прокуратура региона, после преступления мужчина скрылся, а спустя несколько дней был задержан в городе Артеме Приморского края.