Бердчанин арестован за оправдание терроризма в сети «Telegram»

Установлено, что ранее данный гражданин, пытаясь избежать частичной мобилизации, объявленной в 2022 году, выехал в Республику Казахстан, где обращался в зарубежные дипломатические представительства с просьбой о предоставлении политического убежища. Кроме того, через заблокированную на территории РФ социальную сеть он поддерживал связь с лицами, предположительно, связанными с украинской террористической организацией.