Бердчанин арестован за оправдание терроризма в сети «Telegram»

В Бердске под стражу взят 41-летний мужчина, обвиняемый в публичном оправдании терроризма. По данным пресс-службы УФСБ по Новосибирской области, задержание произвели сотрудники федеральной службы безопасности, сообщают на сайте «berdsk-online.ru».
Согласно информации следствия, в ноябре текущего года фигурант дела, ранее состоявший в праворадикальных и националистических организациях и выступавший против проведения специальной военной операции, оставил комментарий на новостном Telegram-канале, содержащий публичное оправдание терроризма. Комментарий был размещён под публикацией о произошедшем в Брянской области.
Установлено, что ранее данный гражданин, пытаясь избежать частичной мобилизации, объявленной в 2022 году, выехал в Республику Казахстан, где обращался в зарубежные дипломатические представительства с просьбой о предоставлении политического убежища. Кроме того, через заблокированную на территории РФ социальную сеть он поддерживал связь с лицами, предположительно, связанными с украинской террористической организацией.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Суд определил арест подозреваемого на срок два месяца.
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