В Петербурге прорвало трубу с кипятком

Как стало известно корреспондентам, прорыв случился у дома № 27, корпус 1 рядом с проезжей частью. Очевидцы сообщили о густом паре, который заполонил улицу. Колеса припаркованных машин оказались в горячей воде. Движение транспорта по улице перекрыли на участке от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара.