В Петербурге прорвало трубу с кипятком

Как стало известно корреспондентам, прорыв случился у дома № 27, корпус 1 рядом с проезжей частью. Очевидцы сообщили о густом паре, который заполонил улицу. Колеса припаркованных машин оказались в горячей воде. Движение транспорта по улице перекрыли на участке от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара.
Предварительно, пострадали три человека, которые Выбирались из оказавшегося посреди кипятка автомобиля. Их доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ожоги получили 33-х и 70-летний мужчины, а также 67-летняя работница школы.
В конце октября в жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества.
Незадолго до того в Москве прорвало трубу с горячей водой в здании банка. В результате помещение с электрооборудованием начало заливать кипятком.
Ранее во Владивостоке возбудили дело после падения пенсионерки в кипяток.