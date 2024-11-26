Очередное заседание по делу лжегазовщиков проходит в Новосибирске

В Новосибирском суде продолжается рассмотрение дела о взрыве дома на улице Линейной, 39. На заседании происходит прения сторон. Также здесь будет озвучен приговор и последнее слово обвиняемых Кавуна Евгения и Урбах Ирины.
Ранее обвиняемый Кавун заявил о фальсификации материалов уголовного дела. Судебное следствие было возобновлено, в результате чего оглашение приговора отложилось. Адвокат обвиняемого также просил передать дело прокуратуре, в чём суд отказал.
Напомним, что во взрыве газа в пятиэтажке на Линейной, 39 погибли 15 человек, пострадали более 40, общий ущерб составил больше 383 млн рублей, дом после ЧП снесли.