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Очередное заседание по делу лжегазовщиков проходит в Новосибирске

На нем они скажут свое последнее слово.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском суде продолжается рассмотрение дела о взрыве дома на улице Линейной, 39. На заседании происходит прения сторон. Также здесь будет озвучен приговор и последнее слово обвиняемых Кавуна Евгения и Урбах Ирины.

Ранее обвиняемый Кавун заявил о фальсификации материалов уголовного дела. Судебное следствие было возобновлено, в результате чего оглашение приговора отложилось. Адвокат обвиняемого также просил передать дело прокуратуре, в чём суд отказал.

Напомним, что во взрыве газа в пятиэтажке на Линейной, 39 погибли 15 человек, пострадали более 40, общий ущерб составил больше 383 млн рублей, дом после ЧП снесли.