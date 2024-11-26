«Численность населения, попадающего в зону отключения, подсчитали наши специалисты — 152 994 человека. Частный сектор — 8 481 дом, плюс 985 — многоквартирные, да еще и административные — порядка 9 тыс. домов. Социальные объекты — 117 [объектов] — школы, больницы, детские сады. Мы сконцентрированы на том, чтобы максимально быстро устранить это повреждение», — сообщили там.
В Барнауле произошла авария на водопроводе
БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Авария на водопроводе на пересечении Павловского тракта и Новороссийской улицы произошла в Барнауле. В зоне отключения холодного водоснабжения оказались порядка 152 тыс. потребителей, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Росводоканал Барнаул».