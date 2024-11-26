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Поисковый отряд «ЛизаАлерт»: в Крыму женщина пошла на кладбище и не вернулась

В Крыму ищут пропавшую на кладбище женщину.

Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Крымское подразделение отряда «ЛизаАлерт» продолжает поиски жительницы Черноморского района, которая пошла на кладбище и не вернулась.

Волонтеры рассказали, что 84-летняя крымчанка исчезла еще 6 ноября, но ее родные обратились за помощью лишь спустя несколько дней.

«Бабушку видели на кладбище, и домой она оттуда не вернулась», — сообщили поисковики, которые безуспешно обзвонили все медучреждения и «прочесали» окрестности поселка Новосельское.

«На поиск приехало 20 добровольцев. Было осмотрено кладбище, СНТ, где проживала пропавшая, поля вокруг, лесополосы и множество заброшенных строений. К сожалению, на данный момент результата наши усилия не принесли».

Если вы видели Раису Герасимовну Червинскую или знаете, где она, позвоните, пожалуйста, на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки бесплатные.

Поиск продолжается.