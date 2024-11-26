Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 26 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 26 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 ноября 2024 года.

Спецпрокурор США обратился в суд для прекращения дела Трампа

Источник: AP 2024

С избранного президента США Дональда Трампа могут снять обвинения в якобы предпринятой в январе 2021 года попытке сохранить власть после поражения в выборной кампании. Ходатайство о прекращении уголовного преследования в федеральный суд направил спецпрокурор США Джек Смит.

Bloomberg сообщил о массовых поставках Storm Shadow Киеву из Британии

Источник: AP 2024

По данным издания Bloomberg, правительство Великобритании передало Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow. Поставку осуществили после того, как Киев получил разрешение от британского правительства и США бить вглубь России дальнобойным оружием.

Семь регионов России подверглись атаке беспилотников ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 39 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и Крымом.

ВНЖ и гражданство РФ могут перестать выдавать трудовым мигрантам

Источник: Прокуратура Красноярского края

Депутаты Госдумы готовят законопроекты о запрете на получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами. Парламентарии предлагают запретить оставаться иностранцам в стране после окончания срока действия трудового контракта.

Ozon готовится сменить юрисдикцию с кипрской на российскую

Источник: Shutterstock

Акционеры компании Ozon в декабре рассмотрят вопрос о смене юрисдикции. Бизнес может «переехать» с Кипра в Россию. Новым местом «прописки» компании станет остров Октябрьский в Калининградской области.