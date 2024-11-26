Главные новости 26 ноября 2024 года

С избранного президента США Дональда Трампа могут снять обвинения в якобы предпринятой в январе 2021 года попытке сохранить власть после поражения в выборной кампании. Ходатайство о прекращении уголовного преследования в федеральный суд направил спецпрокурор США Джек Смит.