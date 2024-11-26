Главные новости 26 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 ноября 2024 года.
Спецпрокурор США обратился в суд для прекращения дела Трампа
С избранного президента США Дональда Трампа могут снять обвинения в якобы предпринятой в январе 2021 года попытке сохранить власть после поражения в выборной кампании. Ходатайство о прекращении уголовного преследования в федеральный суд направил спецпрокурор США Джек Смит.
Bloomberg сообщил о массовых поставках Storm Shadow Киеву из Британии
По данным издания Bloomberg, правительство Великобритании передало Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow. Поставку осуществили после того, как Киев получил разрешение от британского правительства и США бить вглубь России дальнобойным оружием.
Семь регионов России подверглись атаке беспилотников ВСУ
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 39 украинских БПЛА над Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и Крымом.
ВНЖ и гражданство РФ могут перестать выдавать трудовым мигрантам
Депутаты Госдумы готовят законопроекты о запрете на получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами. Парламентарии предлагают запретить оставаться иностранцам в стране после окончания срока действия трудового контракта.
Ozon готовится сменить юрисдикцию с кипрской на российскую
Акционеры компании Ozon в декабре рассмотрят вопрос о смене юрисдикции. Бизнес может «переехать» с Кипра в Россию. Новым местом «прописки» компании станет остров Октябрьский в Калининградской области.