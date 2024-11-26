Российским SSJ-100, загоревшимся в Анталье, управляли КВС и стажёр (видео)

По данным SHOT, перелёт из Сочи в Анталью выполняли КВС Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Вместе с ними в кабине находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, который выполнял роль пилота-наблюдателя. Посадку вёл Чернов, его характеризуют как опытного пилота. Однако сейчас в качестве основной рассматривается версия о его ошибке: КВС не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего самолёт ударился о ВПП, после чего загорелся. Версия неокончательная.