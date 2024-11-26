«Порыв шопоголизма»: омичка смогла бесплатно забрать более 700 товаров с маркетплейса и решила заказать еще на 14 млн рублей

Тогда омичка попробовала заказать еще несколько товаров — баланс оставался неизменным. После этого женщина в течение двух дней таким образом оформила заказов на 1,7 млн рублей. В корзину попадало абсолютно все: канцелярские принадлежности, детские вещи, посуда и мягкие игрушки, а также ювелирные украшения, бытовая техника и мебель. Вещей оказалось настолько много, что часть из них была не распакована.