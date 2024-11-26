«Порыв шопоголизма»: омичка смогла бесплатно забрать более 700 товаров с маркетплейса и решила заказать еще на 14 млн рублей

Омичка воспользовалась сбоем в работе одного из маркетплейсов и ей удалось забрать более 700 товаров бесплатно на общую сумму порядка 1,7 млн рублей. Но на этом женщина не остановилась — тогда она решила испытать удачу и оформила заказ еще на 14 млн рублей.
За помощью к полицейским обратился представитель маркетплейса и рассказал, что в системе произошел сбой — жительница Омска оформила заказы, однако ей удалось забрать их без оплаты.
Позднее сотрудники полиции установили личность женщины. Ей оказалась 32-летняя жительница Октябрьского округа. Затем полицейские изъяли украденное имущество — часть вещей омичка хранила в квартире на улице 3-й Разъезд, а остальное в доме ее родителей на улице 2-я Томская.
По предварительной версии, женщина решилась на кражу после того, как она заметила, что при оформлении заказала с ее счета не списались деньги, хотя в приложении отображалось, что товар якобы оплачен.
Тогда омичка попробовала заказать еще несколько товаров — баланс оставался неизменным. После этого женщина в течение двух дней таким образом оформила заказов на 1,7 млн рублей. В корзину попадало абсолютно все: канцелярские принадлежности, детские вещи, посуда и мягкие игрушки, а также ювелирные украшения, бытовая техника и мебель. Вещей оказалось настолько много, что часть из них была не распакована.
Помимо этого, полицейские уличили женщину в попытке еще одной кражи — на этот раз омичка заказала еще 580 товаров на общую сумму более 14 млн рублей. Однако оформить их ей не удалось — сотрудники маркетплейса заметили сбой в системе и заблокировали выдачу.
Теперь на омичку завели уголовное дело по факту мошенничества. Ведется расследование.