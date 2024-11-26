На трассе в обход Тольятти столкнулись две иномарки

В Шигонском районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло 25 ноября на 41 километре трассы «Обход Тольятти». Об инциденте сообщили в 15.31.
— На место происшествия отправились сотрудники скорой помощи, полиции, а также расчет пожарно-спасательной части № 114, — следует из пресс-релиза ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На трассе столкнулись легковые автомобили Changan и Toyota. Удар при аварии был таким сильным, что одна из машин перевернулась. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, ДТП обошлось без человеческих жертв, пострадавших также нет. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.