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На трассе в обход Тольятти столкнулись две иномарки

Машина перевернулась на дороге в Шигонском районе.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Шигонском районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло 25 ноября на 41 километре трассы «Обход Тольятти». Об инциденте сообщили в 15.31.

— На место происшествия отправились сотрудники скорой помощи, полиции, а также расчет пожарно-спасательной части № 114, — следует из пресс-релиза ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

На трассе столкнулись легковые автомобили Changan и Toyota. Удар при аварии был таким сильным, что одна из машин перевернулась. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, ДТП обошлось без человеческих жертв, пострадавших также нет. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.