На трассе в обход Тольятти столкнулись две иномарки

На трассе столкнулись легковые автомобили Changan и Toyota. Удар при аварии был таким сильным, что одна из машин перевернулась. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, ДТП обошлось без человеческих жертв, пострадавших также нет. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.