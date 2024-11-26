Экс-замдиректора стадиона «Нижний Новгород» осудили на 12 лет

Мужчина обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020 году он получал взятки от подрядных организаций, оказывавших услуги по охране и клинингу. Общая сумма полученных средств составила более 11 млн рублей. На эти деньги экс-замдиректора купил квартиру и машиноместо в Советском районе.