Экс-замдиректора стадиона «Нижний Новгород» осудили на 12 лет

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора филиала ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий “Стадион Нижний Новгород”. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Мужчина обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020 году он получал взятки от подрядных организаций, оказывавших услуги по охране и клинингу. Общая сумма полученных средств составила более 11 млн рублей. На эти деньги экс-замдиректора купил квартиру и машиноместо в Советском районе.
По решению суда, злоумышленнику назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 млн рублей. Также на 4,5 года ему запрещено занимать должности на госслужбе.
Напомним, нижегородские силовики задержали инженера подразделения ГЖД за взятку.