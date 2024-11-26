В Новосибирске признали виновными фигурантов дела о взрыве газа в доме

Суд в Новосибирске признал виновными фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме, где погибли 15 человек, передает корреспондент ТАСС.
Фигуранты дела о взрыве газа в доме в Новосибирске получили по 10 лет колонии, передает корреспондент ТАСС.
Они получили по 10 лет колонии.
Суд в Новосибирске признал виновными фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме, где погибли 15 человек, передает корреспондент ТАСС.
Фигуранты дела о взрыве газа в доме в Новосибирске получили по 10 лет колонии, передает корреспондент ТАСС.