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В Новосибирске признали виновными фигурантов дела о взрыве газа в доме

Они получили по 10 лет колонии.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Новосибирске признал виновными фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме, где погибли 15 человек, передает корреспондент ТАСС.

Фигуранты дела о взрыве газа в доме в Новосибирске получили по 10 лет колонии, передает корреспондент ТАСС.