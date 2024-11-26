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Жителя Челябинской области задержали с крупной партией таблеток экстази

Жителя Челябинской области задержали с крупной партией таблеток экстази, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Озерске (ЗАТО) в результате комплекса спецмероприятий задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.

В ходе обыска в его квартире оперативники изъяли полимерные пакеты, в которых находилось более 120 граммов экстази и более 30 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.