У жителя Новокузнецка изъяли оружейный арсенал

Также изъято свыше 5,8 тыс. патронов различного калибра, четыре банки с порохом и электродетонаторы. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Обвиняемый заявил, что часть оружия он нашел, остальное приобретал в другом регионе России, часть изготовил сам и переделал в боевое. По его словам, он занимался изготовлением и хранением оружия ради коллекционирования. Изъятое оружие, порох и патроны направлены на баллистическую экспертизу. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.