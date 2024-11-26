У жителя Новокузнецка изъяли оружейный арсенал

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Прокопьевске задержан ранее судимый за убийство и кражу 40-летний житель Новокузнецка. В ходе обыска в двух гаражах подозреваемого обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного ружья, винтовка со сбитым номером, [карабин] “Сайга”, автомат, две единицы ПМ с боеприпасами к ним, два обреза охотничьих ружей, переделанный сигнальный пистолет, а также большое количество основных частей оружия: стволы с ударно-спусковым механизмом, устройство для изготовления пуль, прицельное приспособление, шомпол, металлический приклад, заготовки ствола, рукоятка автомата АК», — говорится в сообщении.
Также изъято свыше 5,8 тыс. патронов различного калибра, четыре банки с порохом и электродетонаторы. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Обвиняемый заявил, что часть оружия он нашел, остальное приобретал в другом регионе России, часть изготовил сам и переделал в боевое. По его словам, он занимался изготовлением и хранением оружия ради коллекционирования. Изъятое оружие, порох и патроны направлены на баллистическую экспертизу. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.