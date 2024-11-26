В Пятигорске при пожаре в доме погибла женщина

Уточняется, что в многоквартирном доме на Московской улице в Пятигорске произошло возгорание в квартире на 2-м этаже. К ликвидации были привлечены 14 специалистов и 5 единиц техники. На месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства, обстоятельства устанавливаются.