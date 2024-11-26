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В Пятигорске при пожаре в доме погибла женщина

Из здания эвакуировали 15 человек.

Источник: МЧС РФ

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме в Пятигорске стал причиной гибели женщины, она отравилась продуктами горения. 15 человек эвакуированы, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

«Женщина была обнаружена в ходе тушения, она была передана медикам, но спасти ее не удалось. Погибшая надышалась продуктами горения. Из дома пожарные эвакуировали 15 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в многоквартирном доме на Московской улице в Пятигорске произошло возгорание в квартире на 2-м этаже. К ликвидации были привлечены 14 специалистов и 5 единиц техники. На месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства, обстоятельства устанавливаются.

пожары
несчастный случай