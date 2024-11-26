В Пятигорске при пожаре в доме погибла женщина

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме в Пятигорске стал причиной гибели женщины, она отравилась продуктами горения. 15 человек эвакуированы, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
«Женщина была обнаружена в ходе тушения, она была передана медикам, но спасти ее не удалось. Погибшая надышалась продуктами горения. Из дома пожарные эвакуировали 15 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в многоквартирном доме на Московской улице в Пятигорске произошло возгорание в квартире на 2-м этаже. К ликвидации были привлечены 14 специалистов и 5 единиц техники. На месте происшествия работает дознаватель чрезвычайного ведомства, обстоятельства устанавливаются.