Житель Сочи получил условный срок за хищение земель в нацпарке

Обвиняемый в 2015 году вступил в преступный сговор с председателем садового товарищества Хостинского района Сочи, одновременно являющимся риелтором и представителем фирмы-застройщика. Они изготовили и представили в регистрирующий орган подложные документы о праве на земельный участок в массиве реликтового леса.
Председатель СНТ осуществлял юридическое сопровождение регистрации и внесение сведений в ЕГРН. Также он вырубил особо ценные породы реликтового леса (бук, дуб, граб и другие) на площади 3,7 га. В дальнейшем фигуранты намеревались продать участок третьим лицам.
Подсудимый свою вину признал и изобличил всех соучастников. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.