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Житель Сочи получил условный срок за хищение земель в нацпарке

Суд назначил одному из участников преступной группы, специализирующейся на хищении земель Сочинского национального парка, наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

Обвиняемый в 2015 году вступил в преступный сговор с председателем садового товарищества Хостинского района Сочи, одновременно являющимся риелтором и представителем фирмы-застройщика. Они изготовили и представили в регистрирующий орган подложные документы о праве на земельный участок в массиве реликтового леса.

Председатель СНТ осуществлял юридическое сопровождение регистрации и внесение сведений в ЕГРН. Также он вырубил особо ценные породы реликтового леса (бук, дуб, граб и другие) на площади 3,7 га. В дальнейшем фигуранты намеревались продать участок третьим лицам.

Подсудимый свою вину признал и изобличил всех соучастников. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.