Житель Сочи получил условный срок за хищение земель в нацпарке

Обвиняемый в 2015 году вступил в преступный сговор с председателем садового товарищества Хостинского района Сочи, одновременно являющимся риелтором и представителем фирмы-застройщика. Они изготовили и представили в регистрирующий орган подложные документы о праве на земельный участок в массиве реликтового леса.