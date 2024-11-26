Во Владивостоке без света остались жители 35 многоквартирных домов

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер во Владивостоке привел к авариям на городских электросетях, из-за чего без света остались жители 35 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Произошло отключение подачи электричества в результате аварии. На месте работает бригада ВПЭС (Владивостокского предприятия электрических сетей — прим. ТАСС), занимаются восстановлением подачи электричества. По информации ЕДДС, без света остаются 35 домов на улицах Борисенко, Монтажная, Новожилова, Строительная 2-я, Строительная 3-я», — сообщили журналистам в пресс-службе.
Жителей и гостей города на время непогоды просят по возможности ограничить использование личного транспорта, а также рекомендуют сократить использование электрических приборов.
В Приморье пришел активный циклон, который уже вызвал сильные дожди на всей территории края. Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня во Владивостоке ожидается усиление ветра с порывами до 30 м/с. В городе идет дождь, а завтра утром, 27 ноября, возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом. При сильном ветре во Владивостоке могут быть закрыты главные городские мосты «Золотой» и "Низководный.