Во Владивостоке без света остались жители 35 многоквартирных домов

В Приморье пришел активный циклон, который уже вызвал сильные дожди на всей территории края. Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня во Владивостоке ожидается усиление ветра с порывами до 30 м/с. В городе идет дождь, а завтра утром, 27 ноября, возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом. При сильном ветре во Владивостоке могут быть закрыты главные городские мосты «Золотой» и "Низководный.