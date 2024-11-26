Из-за воспламенившегося матраса в Сморгонском районе пострадал пенсионер

Пожар случился 25 ноября в деревне Заболотье в частном доме. О возгорании в 13.10 спасателям сообщила фельдшер скорой помощи.
«Как рассказал 43-летний сын хозяина, услышав крик отца, он вошел в комнату и обнаружил тлеющий матрас. Мужчина подручными средствами ликвидировал горение и вызвал скорую. Медработники оказали первую помощь пострадавшему и в тяжелом состоянии госпитализировали пенсионера в учреждение здравоохранения», — проинформировали в областном управлении МЧС. Вероятнее всего, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем при курении.
Всего в текущем году при пожарах в Гродненской области погибли 48 человек. Большинство — из-за неосторожности при курении.
«Чтобы не попасть в списки погорельцев, ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в пепельницу или металлическую банку, лучше всего наполненную водой. Убедитесь в том, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель», — отметили в МЧС.