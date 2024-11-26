Из-за воспламенившегося матраса в Сморгонском районе пострадал пенсионер

«Чтобы не попасть в списки погорельцев, ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в пепельницу или металлическую банку, лучше всего наполненную водой. Убедитесь в том, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель», — отметили в МЧС.