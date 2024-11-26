В Югре пенсионер отдал мошенникам 35 млн рублей

В полицию в Нижневартовске с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний местный житель, рассказавший, что ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии он уговорил его предоставить код доступа к порталу государственных услуг. Позже пенсионеру позвонила женщина, выдававшая себя за сотрудницу банка, и сообщила, что его данные попали к мошенникам, а на счетах зафиксированы подозрительные операции. Она убедила мужчину, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, и он должен участвовать в их задержании.