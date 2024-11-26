В Югре пенсионер отдал мошенникам 35 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 69-летний житель города Нижневартовска, «помогая» раскрытию преступления, перевел неизвестным 35 млн рублей. Для этого он совершил поездку в Москву, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию в Нижневартовске с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний местный житель, рассказавший, что ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии он уговорил его предоставить код доступа к порталу государственных услуг. Позже пенсионеру позвонила женщина, выдававшая себя за сотрудницу банка, и сообщила, что его данные попали к мошенникам, а на счетах зафиксированы подозрительные операции. Она убедила мужчину, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, и он должен участвовать в их задержании.
«Пенсионеру нужно было выехать в Москву, а поездку якобы оплачивал банк. Приехав в Москву, мужчина в течение 10 дней по указанию незнакомки передавал наличные деньги курьеру, общая сумма составила почти 30 млн рублей. Вернувшись в Нижневартовск, продолжая верить, что помогает в раскрытии преступления, он перевел со своего банковского счета еще пять миллионов рублей, в итоге общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, только после визита в банк», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).