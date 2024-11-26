В Башкирии пожарные спасли мужчину из горящего ангара

Возгорание произошло сегодня ночью: загорелся металлический ангар размером 8×40 м с погрузчиком и манипулятором внутри.
Сотрудники МЧС России и местных добровольных пожарных команд не дали перекинуться огню на рядом стоящее здание, оперативно локализовав возгорание. Еще через 30 минут открытое горение было ликвидировано. Из горящего ангара пожарные спасли сторожа.
«Пострадавших нет. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории», — сообщили в пресс-службе ведомства.