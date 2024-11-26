В Башкирии пожарные спасли мужчину из горящего ангара

Сотрудники МЧС России и местных добровольных пожарных команд не дали перекинуться огню на рядом стоящее здание, оперативно локализовав возгорание. Еще через 30 минут открытое горение было ликвидировано. Из горящего ангара пожарные спасли сторожа.