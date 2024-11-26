Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пожарные спасли мужчину из горящего ангара

Пожарные спасли 36-летнего мужчину из горящего ангара в селе Буздяк.

Источник: МЧС по РБ

Возгорание произошло сегодня ночью: загорелся металлический ангар размером 8×40 м с погрузчиком и манипулятором внутри.

Сотрудники МЧС России и местных добровольных пожарных команд не дали перекинуться огню на рядом стоящее здание, оперативно локализовав возгорание. Еще через 30 минут открытое горение было ликвидировано. Из горящего ангара пожарные спасли сторожа.

«Пострадавших нет. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

пожары
МЧС