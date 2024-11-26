Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.