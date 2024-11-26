Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Иск пострадавшего при теракте в «Крокусе» к организатору концерта на 1 миллион рублей поступил в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Хорошёвский районный суд города Москвы принял к производству исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в “Крокус сити Холле” к компании-организатору проходившего там концерта группы “Пикник”, — говорится в сообщении.
Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года», — добавляется в сообщении.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.