Житель поселка Солнечный продал кроссовер и перевел деньги аферистам

В поселке Солнечный в Саратове мужчина попался на уловку мошенников и даже продал свой кроссовер. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на областное МВД, неизвестный написал ему в мессенджере и повел, что якобы идет проверка по факту мошенничества. Затем поступил звонок уже от псевдосотрудника ФСБ. Тот уже посоветовал «обезопасить» деньги.
— Мужчина продал своей кроссовер, а затем перевел мошенникам 2,2 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона — деньги от продажи машины, а 600 тысяч — личные сбережения, — пишут журналисты телеканала.
Деньги ушли на неизвестный счет, а полицейские завели уголовного дело. Сейчас они разбираются в произошедшем.
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