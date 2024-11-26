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Житель поселка Солнечный продал кроссовер и перевел деньги аферистам

Мужчина из Саратова отдал мошенникам более двух миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Солнечный в Саратове мужчина попался на уловку мошенников и даже продал свой кроссовер. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на областное МВД, неизвестный написал ему в мессенджере и повел, что якобы идет проверка по факту мошенничества. Затем поступил звонок уже от псевдосотрудника ФСБ. Тот уже посоветовал «обезопасить» деньги.

— Мужчина продал своей кроссовер, а затем перевел мошенникам 2,2 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона — деньги от продажи машины, а 600 тысяч — личные сбережения, — пишут журналисты телеканала.

Деньги ушли на неизвестный счет, а полицейские завели уголовного дело. Сейчас они разбираются в произошедшем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области женщина погибла из-за разгерметизации газового баллона. Они стояли рядом с печкой и нагрелись.