Житель поселка Солнечный продал кроссовер и перевел деньги аферистам

В поселке Солнечный в Саратове мужчина попался на уловку мошенников и даже продал свой кроссовер. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на областное МВД, неизвестный написал ему в мессенджере и повел, что якобы идет проверка по факту мошенничества. Затем поступил звонок уже от псевдосотрудника ФСБ. Тот уже посоветовал «обезопасить» деньги.