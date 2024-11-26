Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Минздрава Удмуртии осудили за злоупотребление полномочиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова получила год колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: AP 2024

«С учетом позиции гособвинителя суд назначил Наталье Якимовой наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Якимову признали виновной по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

В судебном заседании установлено, что она с августа 2022 года по сентябрь 2023-го, вопреки интересам службы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, обеспечила в торгах неконкурентную победу организаций, возглавляемых ее знакомыми предпринимателями, и как следствие заключение с ними госконтрактов на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму более 490 млн рублей.

Подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась.