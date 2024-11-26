Экс-главу Минздрава Удмуртии осудили за злоупотребление полномочиями

В судебном заседании установлено, что она с августа 2022 года по сентябрь 2023-го, вопреки интересам службы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, обеспечила в торгах неконкурентную победу организаций, возглавляемых ее знакомыми предпринимателями, и как следствие заключение с ними госконтрактов на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму более 490 млн рублей.