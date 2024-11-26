Экс-главу Минздрава Удмуртии осудили за злоупотребление полномочиями

«С учетом позиции гособвинителя суд назначил Наталье Якимовой наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Якимову признали виновной по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).
В судебном заседании установлено, что она с августа 2022 года по сентябрь 2023-го, вопреки интересам службы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, обеспечила в торгах неконкурентную победу организаций, возглавляемых ее знакомыми предпринимателями, и как следствие заключение с ними госконтрактов на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму более 490 млн рублей.
Подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась.