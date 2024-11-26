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В Башкирии осудили водителя, погубившего в «пьяном» ДТП пассажира

В Башкирии осудили водителя, погубившего в «пьяном» ДТП пассажира.

Источник: Объединенная пресс-служба судов РБ

Водителя, погубившего в «пьяном» ДТП пассажира, приговорили к 7 годам и 1 месяцу колонии-поселения и лишили его права управления транспортным средством на 3 года. Решение принял Абзелиловский районный суд.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в октябре 2023 года местный житель, ранее лишенный прав на управление машиной, сел за руль в нетрезвом состоянии и повез пятерых приятелей. На автодороге Аскарово — Альмухаметово — Сибай он допустил опрокидывание автомобиля. В ДТП один из пассажиров погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения.

Мужчина признал свою вину в полном объёме. Приговор в законную силу пока не вступил.