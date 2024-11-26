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Витебские и минские оперативники задержали закладчика с 3 кг психотропов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Витебской области совместно с минскими коллегами вышли на след 20-летнего иностранца, который планировал распространить в Беларуси крупную партию запрещенных веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: МВД

Установлено, что молодой человек привез из России крупную партию особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Житель Челябинской области около трех месяцев занимался распространением наркотиков на территории Беларуси. С новой партией нелегального товара он направился в лес на окраине Минска. Там обустраивал тайник, где прятал психотропы, и его с поличным задержали сотрудники наркоконтроля.

При нем обнаружено и изъято около 3 кг запрещенного вещества.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.