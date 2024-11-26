Витебские и минские оперативники задержали закладчика с 3 кг психотропов

Установлено, что молодой человек привез из России крупную партию особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Житель Челябинской области около трех месяцев занимался распространением наркотиков на территории Беларуси. С новой партией нелегального товара он направился в лес на окраине Минска. Там обустраивал тайник, где прятал психотропы, и его с поличным задержали сотрудники наркоконтроля.