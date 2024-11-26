Стали известны подробности ДТП с загоревшейся машиной у парка «Краснодар»

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу, предварительно, водитель автомобиля Honda Civic ехал по дворовой территории и возле дома № 141 допустил наезд на препятствие, что привело к опрокидыванию и возгоранию машины. За рулем находился 30-летний водитель.