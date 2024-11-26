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Стали известны подробности ДТП с загоревшейся машиной у парка «Краснодар»

Стали известны подробности ДТП с загоревшейся машиной в районе парка «Краснодар».

Авария случилась во дворе на улице Жлобы утром 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу, предварительно, водитель автомобиля Honda Civic ехал по дворовой территории и возле дома № 141 допустил наезд на препятствие, что привело к опрокидыванию и возгоранию машины. За рулем находился 30-летний водитель.

В результате, в том числе и из-за пожара, повреждения получили четыре припаркованные рядом иномарки (Mitsubishi, Mazda и два Volkswagen).

У виновника ДТП имелись внешние признаки опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Пострадавших нет.

Напомним, загоревшуюся машину тушили сотрудники МЧС. Пожар ликвидировали семь человек личного состава и две единицы техники.

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