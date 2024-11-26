Стали известны подробности ДТП с загоревшейся машиной у парка «Краснодар»

Авария случилась во дворе на улице Жлобы утром 26 ноября.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу, предварительно, водитель автомобиля Honda Civic ехал по дворовой территории и возле дома № 141 допустил наезд на препятствие, что привело к опрокидыванию и возгоранию машины. За рулем находился 30-летний водитель.
В результате, в том числе и из-за пожара, повреждения получили четыре припаркованные рядом иномарки (Mitsubishi, Mazda и два Volkswagen).
У виновника ДТП имелись внешние признаки опьянения. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Пострадавших нет.
Напомним, загоревшуюся машину тушили сотрудники МЧС. Пожар ликвидировали семь человек личного состава и две единицы техники.