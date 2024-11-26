Пятилетняя девочка пострадала в Уфе из-за наезда иномарки

Авария случилась напротив дома № 10 по улице Чудинова. Согласно предварительным данным, 30- летняя женщина за рулем Kia Ceed наехала на девочку, которая шла в попутном направлении. В результате происшествия малышка получила травму ноги, ее доставили в медицинское учреждение, после оказания помощи отпустили.