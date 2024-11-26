Пятилетняя девочка пострадала в Уфе из-за наезда иномарки

Вчера днем, 25 ноября, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 10 по улице Чудинова. Согласно предварительным данным, 30- летняя женщина за рулем Kia Ceed наехала на девочку, которая шла в попутном направлении. В результате происшествия малышка получила травму ноги, ее доставили в медицинское учреждение, после оказания помощи отпустили.
Впоследствии выяснилось, что девочка шла на прогулку со своим старшим братом, и без присмотра взрослых она случайно оказалась на дороге.
— Ребенок — самый незащищенный участник дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны, где они находятся и чем занимаются! Госавтоинспекции города Уфы напоминает об использовании светоотражающих элементов на одежде! — заявили в дорожной полиции.