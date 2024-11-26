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Четверо пострадали и одна погибла в ДТП с грузовиком в Пугачевском районе

18-летняя девушка погибла в крупном ДТП в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жесткое ДТП произошло рано утром 25 ноября возле села Ивантеевка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, иномарка «Фольксваген» за рулем с 25-летним водителем и грузовик «ДАФ» с 48-летним водителем столкнулись в Пугачевском районе.

— В аварии пострадали 24-летняя и 19-летняя девушка, а также 21-летний и 27-летний мужчины. Они являлись пассажирами иномарки, их доставили в больницу, — пишут журналистов телеканала.

Также в больницу отвезли 18-летнюю пассажирку «Фольксвагена», но спасти ее не удалось. О состоянии водителей не сообщается. Госавтоинспекторы уже разбираются в обстоятельствах серьезного ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области пьяный угонщик отправился на 10 суток в спецприемник. Мужчину поймали за рулем чужого авто.