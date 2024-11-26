Четверо пострадали и одна погибла в ДТП с грузовиком в Пугачевском районе

Жесткое ДТП произошло рано утром 25 ноября возле села Ивантеевка. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, иномарка «Фольксваген» за рулем с 25-летним водителем и грузовик «ДАФ» с 48-летним водителем столкнулись в Пугачевском районе.