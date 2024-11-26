В Казани рассматривают дело о мошенничестве в размере 6,8 миллиона рублей

По версии следствия, с сентября 2018 года по июнь 2022 года восемь жителей, которые состоят в организованной преступной группе, совместно с неустановленными сотрудниками компаний «Бастион», «Меридиан» и «Империал» похитили более 6,8 миллиона рублей. Жертвами их махинаций стали 194 человека.