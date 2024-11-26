В Казани рассматривают дело о мошенничестве в размере 6,8 миллиона рублей

В Приволжский районный суд Казани передано дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, с сентября 2018 года по июнь 2022 года восемь жителей, которые состоят в организованной преступной группе, совместно с неустановленными сотрудниками компаний «Бастион», «Меридиан» и «Империал» похитили более 6,8 миллиона рублей. Жертвами их махинаций стали 194 человека.
Аферисты выдавали себя за представляющих услуги юриста. Они подписывали акты выполненных работ, игнорируя свои обязательства. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по этому делу.
Напомним, в Татарстане мошенники заставили 87-летнюю блокадницу продать квартиру. Добычей злоумышленников стали более трех миллионов рублей.