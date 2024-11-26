Угрозу отправления опасным молоком предотвратили в Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасным молоком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, одно из региональных предприятий изготовило 7 тонн продукции сомнительного качества. Товар мог появиться на прилавках магазинов, однако в ходе мониторинга системы «Меркурий» удалось пресечь его реализацию.