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Угрозу отправления опасным молоком предотвратили в Волгоградской области

В Волгоградской области нашли 7 тонн опасного молока.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасным молоком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, одно из региональных предприятий изготовило 7 тонн продукции сомнительного качества. Товар мог появиться на прилавках магазинов, однако в ходе мониторинга системы «Меркурий» удалось пресечь его реализацию.

— Введено в оборот молоко обезжиренное в количестве 7 тонн неизвестного происхождения. Данный факт нарушает прослеживаемость продукции при производстве и не позволяет установить из какого сырья была выработана данная продукция, — уточнили в надзорном ведомстве.

Сертификаты аннулировали, а производителя предупредили об ответственности за подобные нарушения.