Угрозу отправления опасным молоком предотвратили в Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасным молоком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, одно из региональных предприятий изготовило 7 тонн продукции сомнительного качества. Товар мог появиться на прилавках магазинов, однако в ходе мониторинга системы «Меркурий» удалось пресечь его реализацию.
— Введено в оборот молоко обезжиренное в количестве 7 тонн неизвестного происхождения. Данный факт нарушает прослеживаемость продукции при производстве и не позволяет установить из какого сырья была выработана данная продукция, — уточнили в надзорном ведомстве.
Сертификаты аннулировали, а производителя предупредили об ответственности за подобные нарушения.