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Жителя Перми будут судить за насилие над артистом театра оперы и балета

В УМВД Перми окончено уголовное дело в отношении 29-летнего пермяка, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия к гражданам (п. «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

По версии органов дознания, утром 5 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел на веранду кафе «Вкусно — и точка», расположенного в ЦУМе.

Как считают в полиции, между злоумышленником и двумя посетителями произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого обвиняемый нанес им по несколько ударов, а также выкинул за ограждение веранды кафе велосипед, причинив ущерб на сумму свыше 14,7 тыс. руб. Одним из потерпевших по делу был признан артист Пермского театра оперы и балета Евгений Громов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Ленинского района была установлена личность и местонахождение обвиняемого. Молодого человека задержали по месту его жительства на следующий день. Свою вину в совершенных преступлениях он не отрицал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.