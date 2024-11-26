Жителя Перми будут судить за насилие над артистом театра оперы и балета

Как считают в полиции, между злоумышленником и двумя посетителями произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого обвиняемый нанес им по несколько ударов, а также выкинул за ограждение веранды кафе велосипед, причинив ущерб на сумму свыше 14,7 тыс. руб. Одним из потерпевших по делу был признан артист Пермского театра оперы и балета Евгений Громов.