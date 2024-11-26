В банке пытались ее отговорить. Сибирячка перевела мошенникам 1,5 миллиона, несмотря на все предупреждения

Со слов потерпевшей, рекламу о дополнительном заработке она нашла сама. Перешла по ссылке, заполнила анкету, указав там все личные данные. Позже «инвестиционный менеджер» предложил вкладывать деньги в акции различных компаний. Сначала пенсионерка переводила небольшие суммы, но в конце концов повысила их до 100 тысяч рублей.