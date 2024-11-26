В банке пытались ее отговорить. Сибирячка перевела мошенникам 1,5 миллиона, несмотря на все предупреждения

Пенсионерка из поселка Мама Иркутской области рассказала полиции, что стала жертвой мошенников. Она «проинвестировала» почти 1,5 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
Со слов потерпевшей, рекламу о дополнительном заработке она нашла сама. Перешла по ссылке, заполнила анкету, указав там все личные данные. Позже «инвестиционный менеджер» предложил вкладывать деньги в акции различных компаний. Сначала пенсионерка переводила небольшие суммы, но в конце концов повысила их до 100 тысяч рублей.
— Решив увеличить свой доход, который отображался на экране монитора в программе, женщина уговорила своего 34-летнего сына оформить кредит на 1,2 миллиона рублей и перевести ей на счет. Эти средства заявительница также вложила в акции, — уточнили в ведомстве.
При этом банковские работники пытались отговорить (!) семью от таких поспешных решений, рассказывали о том, что так поступают лишь мошенники, однако они настояли на своем.
В этот же день с потерпевшей связался лжепредставитель банка и предложил найти еще одного человека, согласного оформить кредит. После слов «нужно добавить вложений» 56-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана.
Только вот было поздно, она уже лишилась одного миллиона 478 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня.