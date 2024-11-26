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В банке пытались ее отговорить. Сибирячка перевела мошенникам 1,5 миллиона, несмотря на все предупреждения

Жительница Иркутской области отдала мошенникам почти 1,5 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из поселка Мама Иркутской области рассказала полиции, что стала жертвой мошенников. Она «проинвестировала» почти 1,5 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

Со слов потерпевшей, рекламу о дополнительном заработке она нашла сама. Перешла по ссылке, заполнила анкету, указав там все личные данные. Позже «инвестиционный менеджер» предложил вкладывать деньги в акции различных компаний. Сначала пенсионерка переводила небольшие суммы, но в конце концов повысила их до 100 тысяч рублей.

— Решив увеличить свой доход, который отображался на экране монитора в программе, женщина уговорила своего 34-летнего сына оформить кредит на 1,2 миллиона рублей и перевести ей на счет. Эти средства заявительница также вложила в акции, — уточнили в ведомстве.

При этом банковские работники пытались отговорить (!) семью от таких поспешных решений, рассказывали о том, что так поступают лишь мошенники, однако они настояли на своем.

В этот же день с потерпевшей связался лжепредставитель банка и предложил найти еще одного человека, согласного оформить кредит. После слов «нужно добавить вложений» 56-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Только вот было поздно, она уже лишилась одного миллиона 478 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня.