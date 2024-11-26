В Нижнеудинском районе угонщика автомобиля задержали спустя пару часов после преступления

Вечером 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по федеральной трассе «Сибирь» движется автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушает правила дорожного движения. Патрульные заметили машину недалеко от поселка Камышет (на 1331 километре федеральной трассы) и последовали за автомобилем.
После непродолжительного преследования находящегося за рулем автомобиля мужчину остановили. Им оказался 35-летний местный житель. При выяснении дальнейших обстоятельств сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Жигули» были похищены пару часов назад в Тайшете, — говорится в сообщении полиции.
Задержанный водитель мало того, что угнал автомобиль, за рулем он находился в состоянии опьянения — это подтвердило медицинское освидетельствование.
На мужчину составили несколько административных протоколов и отправили в спецприемник на 10 суток. По факту угона проводится проверка, затем будет принято правовое решение.