Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнеудинском районе угонщика автомобиля задержали спустя пару часов после преступления

Автоинспекторы в Нижнеудинском районе оперативно задержали автоугонщика. Мужчина совершил преступление двумя часами ранее. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.

Вечером 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по федеральной трассе «Сибирь» движется автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушает правила дорожного движения. Патрульные заметили машину недалеко от поселка Камышет (на 1331 километре федеральной трассы) и последовали за автомобилем.

После непродолжительного преследования находящегося за рулем автомобиля мужчину остановили. Им оказался 35-летний местный житель. При выяснении дальнейших обстоятельств сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Жигули» были похищены пару часов назад в Тайшете, — говорится в сообщении полиции.

Задержанный водитель мало того, что угнал автомобиль, за рулем он находился в состоянии опьянения — это подтвердило медицинское освидетельствование.

На мужчину составили несколько административных протоколов и отправили в спецприемник на 10 суток. По факту угона проводится проверка, затем будет принято правовое решение.