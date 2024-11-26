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Водитель грузовика погиб в массовой аварии в Воронеже

В столкновении с двумя легковушками в Воронеже погиб 45-летний водитель грузовика.

Источник: ГУ МВД по области

Страшная авария произошла накануне вечером в Воронеже. Как рассказали в ГУ МВД по области, 45-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Ман», на 517 километре автодороги М-4 «Дон» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего местного жителя и «Тойота Королла», под управлением 29-летнего жителя Новоусманского района.

После удара грузовик вылетел с эстакады в кювет и опрокинулся. Водитель получил смертельные травмы и погиб до приезда врачей.

По факту аварии проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 99 аварий, из них 68 — в Воронеже. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, 1 человек погиб.