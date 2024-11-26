Водитель грузовика погиб в массовой аварии в Воронеже

Страшная авария произошла накануне вечером в Воронеже. Как рассказали в ГУ МВД по области, 45-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Ман», на 517 километре автодороги М-4 «Дон» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего местного жителя и «Тойота Королла», под управлением 29-летнего жителя Новоусманского района.