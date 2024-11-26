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В Уфе разыскивают пропавших подростков в пижамах

Пропавших подростков разыскивают волонтеры добровольческого отряда «БашРегионСпас».

Источник: Группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk

Как сообщили добровольцы в соцсетях, 26 ноября ушли в неизвестном направлении и пропали 15-летний Артем Фазлыев и 16-летний Кирилл Герасимов.

Приметы Артема: рост 165 см среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Он был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.

Приметы Кирилла: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. Он был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.

Всех, кто знает информацию о местонахождении подростков, просят сообщить ее по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.