В Уфе разыскивают пропавших подростков в пижамах

Как сообщили добровольцы в соцсетях, 26 ноября ушли в неизвестном направлении и пропали 15-летний Артем Фазлыев и 16-летний Кирилл Герасимов.
Приметы Артема: рост 165 см среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Он был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.
Приметы Кирилла: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. Он был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.
Всех, кто знает информацию о местонахождении подростков, просят сообщить ее по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.