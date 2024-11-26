Суд оставил без изменения приговор 70-летнему омичу, забившего насмерть знакомого

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении 70-летнего омича, который забил насмерть своего знакомого. Помимо наказания в виде 9 лет колонии, пенсионер должен выплатить дочери погибшего почти 2 млн рублей.
В декабре прошлого года мужчина вместе с потерпевшим распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт, после которого обвиняемый нанес оппоненту множество ударов тупым предметом. Потерпевший скончался на месте.
Свою вину пенсионер признал полностью и заявил, что он вместе со знакомыми находились в состоянии опьянения. Помимо этого, омич утверждал, что добровольно выплатил дочери погибшего компенсацию в размере 70 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии и обязал выплатить дочери погибшего компенсацию в размере 1,9 млн рублей.