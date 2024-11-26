Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил без изменения приговор 70-летнему омичу, забившего насмерть знакомого

В свое оправдание пенсионер рассказал, что конфликт вспыхнул по причине опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении 70-летнего омича, который забил насмерть своего знакомого. Помимо наказания в виде 9 лет колонии, пенсионер должен выплатить дочери погибшего почти 2 млн рублей.

В декабре прошлого года мужчина вместе с потерпевшим распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт, после которого обвиняемый нанес оппоненту множество ударов тупым предметом. Потерпевший скончался на месте.

Свою вину пенсионер признал полностью и заявил, что он вместе со знакомыми находились в состоянии опьянения. Помимо этого, омич утверждал, что добровольно выплатил дочери погибшего компенсацию в размере 70 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии и обязал выплатить дочери погибшего компенсацию в размере 1,9 млн рублей.