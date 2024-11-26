В Петербурге школьница выжила после падения с 13-го этажа

Под окнами многоэтажного дома в Петербурге обнаружили 12-летнюю девочку. К счастью, она осталась жива. Следственный комитет начал расследование.
25 ноября скорая помощь забрала 12-летнюю школьницу, которая упала с балкона общего пользования на проспекте Славы в Петербурге. Рядом с ней был найден рюкзак.
В настоящее время девочка находится в детской клинике, где ей оказывают медицинскую помощь. У ребёнка многочисленные травмы, она ив тяжёлом состоянии, но медики надеются на лучшее.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело и рассматривает версию о возможном доведении до самоубийства.