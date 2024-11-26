Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге школьница выжила после падения с 13-го этажа

Следственный комитет начал расследование.

Источник: РИА "Новости"

Под окнами многоэтажного дома в Петербурге обнаружили 12-летнюю девочку. К счастью, она осталась жива. Следственный комитет начал расследование.

25 ноября скорая помощь забрала 12-летнюю школьницу, которая упала с балкона общего пользования на проспекте Славы в Петербурге. Рядом с ней был найден рюкзак.

В настоящее время девочка находится в детской клинике, где ей оказывают медицинскую помощь. У ребёнка многочисленные травмы, она ив тяжёлом состоянии, но медики надеются на лучшее.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело и рассматривает версию о возможном доведении до самоубийства.

СК