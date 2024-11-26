Главу минтранса Ростовской области заподозрили в получении 27 млн рублей взятки

Заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева заподозрили в получении взятки в 27 млн рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство РИА Новости.
Официально указанную информацию пока не подтверждали, также неизвестны детали ситуации.
При этом ранее о задержании главы донского минтранса и его заместителя Дмитрия Мамелко проинформировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин. Чиновник подчеркнул, что власти оказывают полное содействие правоохранительным органам.
Напомним, Виталий Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в июне 2024 года, эту же должность он занимал с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год Виталий Кушнарев был главой администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году был депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Дмитрий Мамелко стал заместителем министра транспорта Ростовской области в октябре. С 2015 по 2017 годы Мамелко был помощником главы регионального минтранса, потом занимал пост заместителя главы администрации Ростова.