Житель Приморья невыгодно «инвестировал» в мошенников два миллиона рублей

Житель Яковлевского района лишился более 2 млн рублей, доверившись мошенникам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Мужчина 1982 г. р. поддался на уговоры выгодно инвестировать денежные средства.
«Потерпевший через приложение, которое ему рекомендовали аферисты, перевел более 2 млн рублей, однако не только не дождался обещанных доходов, но и потерял сбережения», — сообщили в ведомстве.
Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, и расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) поставлены на контроль в прокуратуре Яковлевского района.