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Житель Приморья невыгодно «инвестировал» в мошенников два миллиона рублей

И остался без денег.

Источник: PrimaMedia.ru

Житель Яковлевского района лишился более 2 млн рублей, доверившись мошенникам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Мужчина 1982 г. р. поддался на уговоры выгодно инвестировать денежные средства.

«Потерпевший через приложение, которое ему рекомендовали аферисты, перевел более 2 млн рублей, однако не только не дождался обещанных доходов, но и потерял сбережения», — сообщили в ведомстве.

Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, и расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) поставлены на контроль в прокуратуре Яковлевского района.