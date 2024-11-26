В Татарстане женщину, насмерть сбившую троих детей, отправили в колонию-поселение

В апреле этого года 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Camry между селами Подгорный Такерьмень и Верхний Такерьмень Мензелинского района РТ на большой скорости сбила на троих детей, которые шли по обочине.
В результате ДТП 13-летний, 10-летний и 9-летний мальчики скончались на месте.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на два года.
Приговор пока не вступил в законную силу.