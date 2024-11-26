Избивший металлической трубой девушку 17-летний самарец пойдёт под суд

По версии следствия, вечером 25 марта самарец на остановке общественного транспорта увидел свою сверстницу, с которой ранее общался в социальных сетях. В ходе возникшей между молодыми людьми ссоры, юноша взял девушку за капюшон куртки и оттащил в расположенные поблизости гаражи. Найденной там металлической трубой парень ударил несколько раз девушку по голове и туловищу. Не остановившись на этом, агрессивный юнец грозился убить девушку и совершил другие унижающие её действия.