Житель Самарской области обокрал 89-летнюю пенсионерку

Полицейские разыскали водителя. Выяснилось, что в автомобиле был также его пьяный брат. По версии следствия, нетрезвый мужчина спал в дороге и проснулся, когда они подъехали к дому потерпевшей. Дом был незнакомым, поэтому мужчина зашел внутрь, увидел сумку, в которой был пакет с купюрами, убедился, что его не видят, забрал деньги и вернулся в машину.