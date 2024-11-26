Хлопок, ДТП и трое обварившихся на залитой кипятком улице. Что известно о прорыве на Маршала Захарова

Как выяснила «Фонтанка», пострадавшие в пару попали в ДТП. «Была завеса пара. И вдруг оттуда вылетает такси — на моей полосе, встречной. И бьёт меня. Здесь уже никуда было не деться. Вода начала прибывать быстро-быстро. Выбирался из своей машины через крышу. Потом перебрался на “ГАЗель” — только так и спасся, но всё равно ноги ошпарил», — рассказал «Фонтанке» Александр. В шоковом состоянии мужчина не отслеживал, как из другой машины выбирались таксист и пассажирка.