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Двое жителей Ростовской области насмерть забили знакомого руками и ногами

В Ростовской области двое мужчин получили по 9 лет колонии за смертельную драку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после смерти избитого мужчины двое жителей Волгодонска получили по 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России по региону и донской прокуратуры.

Известно, что наказание вынесли в рамках статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). При этом приговор пока не вступил в силу, и подсудимые еще могут оспорить свои сроки.

По данным следствия, смертельное избиение произошло в январе 2024 года. Выпившие мужчины находились в квартире. В какой-то момент во время ссоры они напали на своего знакомого, начали бить его руками и ногами. В итоге пострадавший через время умер от травм.

Известно, что раньше двое сужденных уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности.