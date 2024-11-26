Двое жителей Ростовской области насмерть забили знакомого руками и ногами

В Ростовской области после смерти избитого мужчины двое жителей Волгодонска получили по 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России по региону и донской прокуратуры.
Известно, что наказание вынесли в рамках статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). При этом приговор пока не вступил в силу, и подсудимые еще могут оспорить свои сроки.
По данным следствия, смертельное избиение произошло в январе 2024 года. Выпившие мужчины находились в квартире. В какой-то момент во время ссоры они напали на своего знакомого, начали бить его руками и ногами. В итоге пострадавший через время умер от травм.
Известно, что раньше двое сужденных уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности.