В ЕАО закрыли движение большегрузов по трассе из-за сильного снега

Из-за обильных осадков, снежного накат и гололедицы в регионе приостановлено движение автобусов между городами Биробиджан и Облучье с 13:00 (06:00 мск). С 14:30 (7:30 мск) закрыты автодороги, связывающие Биробиджан с селами Амурзет, Ленинское, Головино. С 16:00 (09:00 мск) ограничено движение автобусов, перевозящих пассажиров между Биробиджаном и Хабаровском.