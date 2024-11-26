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В ЕАО закрыли движение большегрузов по трассе из-за сильного снега

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта перекрыли на федеральной трассе Р-297 «Амур» в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за сильного снега. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

«26 ноября 2024 года с 10:00 мск (17:00 местного времени — прим. ТАСС) на участке км 1 752+104 — км 2 101+351 автомобильной дороги Р-297 “Амур” Чита — Невер — Свободный — Архара — Биробиджан — Хабаровск (Еврейская автономная область, город Биробиджан) закрыто движение для большегрузного автотранспорта. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег)», — говорится в сообщении.

Из-за обильных осадков, снежного накат и гололедицы в регионе приостановлено движение автобусов между городами Биробиджан и Облучье с 13:00 (06:00 мск). С 14:30 (7:30 мск) закрыты автодороги, связывающие Биробиджан с селами Амурзет, Ленинское, Головино. С 16:00 (09:00 мск) ограничено движение автобусов, перевозящих пассажиров между Биробиджаном и Хабаровском.

В регионе на 26 и 27 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и ветра до 22 метров в секунду.

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