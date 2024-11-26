В Омской области подскочила заболеваемость ковидом

Отметим, что неделей ранее, с 11 по 17 ноября 2024 года, согласно информации Роспотребнадзора, в пейзаже циркулирующих вирусов 35,4% составляли риновирусы, 17,6% вирусы парагриппа, 11,7% коронавирусы (сезонные), 5,9% аденовирусы, 5,9% бокавирусы и 23,5% COVID-19. Как видно, с тех пор сильно подскочила заболеваемость ковидом.