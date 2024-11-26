В Курской области заключили под стражу наемника из Великобритании

КУРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Великобритании, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.