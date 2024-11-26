В Курской области заключили под стражу наемника из Великобритании

КУРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Великобритании, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 25 ноября 2024 года в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.