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В Курской области заключили под стражу наемника из Великобритании

Джеймс Скотт Рис Андерсон в составе Вооруженных сил Украины участвовал во вторжении в регион.

Источник: РИА "Новости"

КУРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Великобритании, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 25 ноября 2024 года в отношении Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, уроженца города Банбери графства Оксфордшир, подозреваемого в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.